تواجد نجوم نادي الاتحاد، محمود كهربا وفهد الأنصاري وفواز القرني، في المدرجات لمؤازرة فريق كرة السلة في مباراته اليوم أمام النادي الأهلي.
ونجح الاتحاد في تحقيق بطولة الاتحاد السعودي لكرة السلة وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي الاهلي وشهدت المباراة طوال مجرياتها تفوق اتحادي وسيطرة حيث انتهى اللقاء بنتيجة 86 -70.
وكسب الاتحاد الأهلي في جميع الأشواط ماعدا الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 20 -20 .
وفق “النادى”.
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