أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال ميكنة منظومة خدمة العملاء لديها بما يضمن تقديم كافة خدمات المشتركين الكترونياً، مؤكدة أن أي مشترك ليس في حاجة إلى مراجعة مكاتب خدمات المشتركين، حيث أن جميع خدمات المشتركين يُمكن الاستفادة منها آلياً عبر موقع الشركة (se.com.sa) أو تطبيق الكهرباء على أجهزة الهواتف الذكية (ALKAHRABA)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المختصين من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المهندس فهد الزامل رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء، أن جميع الخدمات الخاصة بالشركة مثل تقديم ومتابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، والاستفسار عن الفواتير، وعملية السداد، والعزل الحراري، وإعادة الخدمة المفصولة، وأي استفسارات أو ملاحظات حول الخدمات الكهربائية، أصبحت متاحة الكترونياً، وأن المشترك لم يعد بأي حال من الأحوال في حاجة للذهاب إلى أي من مكاتب الشركة، إلا في حال طلب منه المسئول المختص ذلك لأسباب محددة.
وقال الزامل: “إن المختصين نجحوا في ميكنة كافة الخدمات الكهربائية للتيسير على المشتركين، بالإضافة إلى تطوير عدد من برامج خدمات العملاء، واستخدام أحدث التقنيات، لتسهيل تعامل جميع المشتركين من كافة الفئات مع تلك الخدمات بهدف تقديم خدمة كهربائية أمنة وموثوقة ومُيسرة”.
ودعا رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المشتركين في جميع مناطق المملكة للاستفادة من الخدمات الالكترونية اختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد، لا سيما وأن التقنيات المستخدمة في تلك الخدمات تدعم التعامل معها والتواصل من خلالها بشكل بسيط وسهل، مُنوهاً إلى أن باقة الخدمات الالكترونية التي دشنتها الشركة السعودية للكهرباء جزء من خطة الشركة للوصول إلى العالمية مدعومة بمبادرات واعدة في مجال تطوير خدمات العملاء على كافة الأصعدة، استناداً إلى برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة قبل ثلاث سنوات.
وأشار الزامل إلى أن من بين خدمات البوابة الإلكترونية (se.com.sa)، عملية تقديم ومتابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية والاطلاع على متطلباتها واشتراطاتها، ويمكن لطالب الخدمة تقديم طلب موعد زيارة الموقع للكشف وفحص تطبيق العزل الحراري الذي أصبح من اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة ومعرفة نتيجة الفحص وتسجيل بلاغات انقطاع الخدمة الكهربائية ومتابعتها، وطلبات التقوية للعدادات القائمة، ونقل ملكيتها، إضافة إلى بوابة خاصة بالمكاتب الهندسية التي تُمكنها من تسجيل ومتابعة طلبات عملائهم الخاصة بإيصال الخدمة الكهربائية، وطلبات الإضافة، وطلب خدمة العداد المؤقت بالإضافة إلى تسجيل طلبات إصدار شهادة التنسيق المبدئي قبل بناء المنشأة، واستقبال استفسارات وملاحظات (توصيات) واقتراحات وشكاوى المشتركين.
كما تُوفر البوابة خدمة استعراض الفواتير، وحساب متوسط الاستهلاك السنوي وتحليل فواتير الاستهلاك لفترة 12 و24 شهر وبطريقة تفاعلية مبتكرة، إضافة إلى الاشتراك بالخدمات التي تتيح التسجيل بخدمة رسائل الجوال القصيرة (SMS) والفاتورة الإلكترونية، حيث تسمح هذه الخدمات للمشترك باستلام إشعارات الفواتير ومواعيد السداد والرسائل الإرشادية والتوعوية والإشعارات عند انقطاع الخدمة المجدول.
ونوه المهندس الزامل إلى أن تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية يُتيح المزيد من الخدمات التفاعلية للمشتركين؛ بالإضافة إلى خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، ونافذة لاستعراض شرائح الاستهلاك وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال والفاتورة الإلكترونية، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة أرقامي التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً في أي وقت.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء لديها عدد من القنوات الإلكترونية الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين على مدار الساعة، بشأن أي ملاحظات أو أعطال أو صيانة تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ مثل خدمة “صديق الكهرباء” على تطبيق “واتساب” من خلال الرقم (0533991100)، وخدمة “صديق الكهرباء” على موقع تويتر (@alkahrabafriend)، وحساب العناية بالمشتركين بنفس الموقع (@alkahrabacare)، و”مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).
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