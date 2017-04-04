نفى المركز الإعلامي بنادي النصر، طلب إدارة النادي لدوريات أمنية عصر الإثنين كإجراء احترازي أمام الجماهير الغاضبة بعد خسارة الديربي أمام الهلال السبت الفائت.
وجاء تعقيب النصر على تغريدة “عين اليوم” التي كتبت عبر الحساب الرسمي: “إدارة نادي النصر تطلب دوريات أمنية عند مقر النادي وأمام جميع البوابات تحسباً لأي اشتباكات جماهيرية كردة فعل بعد خسارة الديربي”.
وأرسل النصر عبر مركزه الإعلامي تعقيبا قال فيه: “ما ذكر في هذه التغريدة كلام عار من الصحة تماماً ولم تفكر الإدارة في ذلك على الاطلاق لأن ثقتنا كبيرة في وعي جماهيرنا الغالية وتقبلها لنتائج المباريات بروح رياضية معهودة عنهم”.
وختم النصراويون تعقيبهم بقوله: “أن ما ذكر تضمن تأليب وتحريض للراي العام من قبل صحيفتكم فإننا نأمل نشر ردنا هذا مع احتفاظ النادي بحقه القانوني والنظامي تجاه هذه التغريدة”.
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