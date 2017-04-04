ذكرت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المساعدة المقطوعة حق للمستفيد، ولا يتم قطعها حتى ولو حصل المستفيد على وظيفة.
وأوضحت مديرة دائرة تمكين المرأة بوكالة الضمان الاجتماعي سارة العتيبي، وفقاً لـ”الوطن”، أن الدائرة تسعى بالتعاون مع العديد من الجهات إلى تحويل مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية، عبر توظيف مستفيدات الضمان الاجتماعي وأبنائهن.
وأضافت العتيبي، أن توظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي يجري عبر التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة تحفظ للمرأة خصوصيتها، ووضع حد أدنى لا يقل عن 3 آلاف ريال راتب شهري، وطرح الفرص الوظيفية التي تتناسب ومؤهل المستفيدة، بينما يعمل بنك التنمية الاجتماعية على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت مديرة دائرة تمكين المرأة بوكالة الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل تتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وأن الوزارة أنشأت مراكز للعمل في كل من جازان وحائل والأحساء ونجران والمدينة المنورة والقصيم.
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