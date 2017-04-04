كشف مسؤول بلجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، عن القيمة المالية للقضايا المرفوعة في محاكم التنفيذ، لتحصيلها وتوزيعها على أصحابها والتي تجاوزت ملياري ريال.
وأوضح المسؤول وفقا لـ “الاقتصادية”، أن لجنة المساهمات العقارية استطاعت خلال الربع الأول تصفية عديد من المساهمات عن طريق المزاد في بعض المناطق، والبيع المباشر في محافظة جدة، لافتاً إلى أنه سيتم النظر خلال الأسابيع المقبلة في المساهمات بأبها والأحساء.
ورحب بقرار مجلس الوزراء، بتفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في زيادة حل قضايا المساهمات العقارية المنظورة وتسريع إنجازها.
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