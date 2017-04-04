نفذت وزارة الداخلية اليوم “الثلاثاء” بالمنطقة الشرقية، حكم القتل تعزيراً بمهرب هيروين باكستاني الجنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المدعو “خالد خان صدراي”، قام بتهريب كمية من الهيروين المخدر إلى المملكة، وأقرّ خلال التحقيقات بما نُسب إليه، وتمت إحالته إلى المحكمة الشرعية، التي قضت بقتله تعزيراً.
وأضافت أنه تم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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