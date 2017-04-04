أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المهندس أيهم اليوسف، آلية العمل الجديدة للصندوق فيما يخص منح القروض، مشيراً إلى أن جميع المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وحصلوا على موافقات سابقة أو استلموا رسائل لمراجعة الصندوق، يتم توجيههم على جهة تمويلية خاصة لأخذ القرض فقط والصندوق العقاري يتحمّل مصاريف أرباح القروض.
وأبان اليوسف وفقا لـ”عكاظ” أن البنوك التي يتعامل معها الصندوق تتسم تعاملاتها بالإسلامية، مؤكداً أن 80% ممن هم على قوائم الانتظار سيستفيدون من الدعم الكامل، بحيث يتحمل الصندوق جميع أرباح القروض التي تُمنح للمواطنين.
وعن آلية تحديد القروض، أوضح اليوسف أن “هناك عدة عوامل تحدد ذلك منها عدد أفراد الأسرة والراتب والالتزامات المالية، وكلما قل الراتب ارتفع الدعم، ومن ليس لديه التزامات سيحصل على الـ500 ألف كاملة، أما من لديه التزامات فعليه تسديدها أولاً”.
وقال إن الصندوق لديه قائمة انتظار مكونة من 500 ألف مستفيد بالإضافة إلى مليون مستفيد في وزارة الإسكان، و5 ملايين قادمة في الطريق مستقبلاً، مبيناً أن الصندوق كان يحتاج إلى 40 عاماً للانتهاء من قوائم الانتظار حال اعتماد الآليات السابقة ولكن وفقاً للآليات الجديدة يحتاج إلى 5 سنوات فقط.
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