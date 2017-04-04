وافقت وزارة المالية على الطلب الذي تقدمت به المؤسسة العامة للتقاعد، بدعمها لتمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد “المدني والعسكري”.
وأوضحت مصادر مطلعة وفقا لـ”الوطن” أن وزارة المالية أيدت طلب المؤسسة حيال إصدار تعميم بذلك للجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التمويل بإعطاء خطاب تحويل راتب وتثبيته لصالح المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك.
وأشارت إلى أن المالية لاحظت على نموذج التعميم أنه مخصص للمدرسين فقط، وطالبت المؤسسة بإجراء بعض التعديلات عليه ليتناسب مع الموظفين عموما.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد لديها برنامج “مساكن” الذي يقدم تسهيلات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد “المدني والعسكري” والراغبين في شراء مسكن لهم.
ويتميز البرنامج بأنه يوفر تمويلاً طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الخاضعين لنظام التقاعد من مدنيين وعسكريين.
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