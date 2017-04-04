ألقت فرق دوريات الضبط الميداني المشاركة في ضبط الحالة الأمنية لمهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل المقام في محافظة رماح، القبض على شخصين في حالة غير طبيعية، بحوزتهما حشيش وقوارير مسكر.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه أثناء إجراء الأجهزة الأمنية عملية مسح ميداني وقائي لتأمين سلامة الزائرين والمشاركين في المهرجان، تم الاشتباه في مركبة يستقلها مواطنين، حيث بدت عليهما علامات الخوف والارتباك عند مشاهدة الفرق الأمنية، فتم استيقافهما واتضح أنهما بحالة غير طبيعية.
وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على عدة قوارير مليئة بمادة المسكر و 80 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدر ومبالغ مالية، فتم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات، وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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