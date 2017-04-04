عُقد البرنامج التدريبي ( إعداد مدربين ) يوم الأحد الموافق ٢٧ – ٦ – ١٤٣٨ هـ في قاعة مدرسة : ( أسمى المعاني ) بمحافظة الخرج وقد استمر البرنامج مدة خمسة أيام تدريبية شاركت فيه المعلمة أ. سارة بنت مبارك العسكر بالتنظيم والتنسيق وقامت بالتدريب فيه المدربة المبدعة والمعروفة أ. منال عبدالله القيعاوي تم خلال البرنامج تدريب مجموعة من المشتركات وتعريفهن بمهارات التدريب وطرقه وآلياته بالإضافة إلى عمل تطبيقات عملية لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي .
وقد لاقى البرنامج استحسان المتدربات وأعربن عن امتنانهن على ماحصلن عليه من فوائد جمة ومهاراتٍ عدة وقدمن شكرهن لقائدة المدرسة أ . هياء الجبرين على هذه الإستضافة كما شكرن مدربة البرنامج والمنظمة على حسن وجودة التنظيم والإعداد والتنسيق .
هذا وقد أُختتم البرنامج يوم الخميس الموافق٢ – ٦ – ١٤٣٨هـ بحفلٍ مبسط وجميل تم من خلاله تسليم الشهادات التدريبية لجميع المشاركات .
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