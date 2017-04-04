أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن المرحلة الثانية من قرار إلزام شركات التأمين بتقديم خصم للعملاء الذين تخلو سجلاتهم من مطالبات تأمينية سيشمل المخالفات المرورية.
وأضاف العيسى، وفقاً لـ”عين اليوم”، أن شركات التأمين تقدم أيضاً خصماً اختيارياً يصل إلى 10% للولاء للشركة، أي للعميل الذي يستمر في التأمين مع ذات الشركة.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أصدرت مؤخراً قراراً بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم للعملاء الذين تخلوا سجلاتهم عن مطالبات مرورية، 10% لمدة سنة واحدة، ومن 10% إلى 20% لسنتين، ومن 20% إلى 30% لثلاث سنوات وأكثر.
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