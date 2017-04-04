حذر مختص في مجال التقنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة وضع كاميرات مراقبة داخل المنازل؛ كونها مزودة بخدمة البث المباشر لحساب عدة مواقع عالمية متخصصة، داعياً إلى الانتباه للأمر وتصحيح كلمات السر الخاصة بكاميراتهم.
وبيّن المختص في مجال التقنية ويدعى “راشد”، عبر مقطع فيديو متداول أن مواقع عالمية تُتيح خدمة البث المباشر لكاميرات المراقبة حول العالم بحيث يمكن لأي شخص الدخول عليها وتحديد الدولة ومشاهدة المُتاح منها، مدللًا على ذلك بالدخول إلى أحد المواقع المختصة ليختار كلمة “السعودية” فيعرض عليه الموقع خدمة البث لمطبخ أحد المنازل، ومن ثم يختار كلمة “الكويت” فيعرض له منزل مواطن من الداخل.
ودعا كل من قاموا بتركيب كاميرات المراقبة في منازلهم إلى إعادة وضع الكاميرات إلى الوضع الافتراضي مع تغيير الأرقام السرية إلى أرقام صعبة ومعقدة.
وفق “أخبار 24”.
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