أطلقت وزارة الصحة عدة تحذيرات للمواطنين من تناول جرعات أعلى من 400 ملغرام من مادة الكافيين الموجودة بالقهوة، لافتةً إلى أن الإكثار منها يتسبب في أعراض مرضية خطيرة من بينها الهلوسة وآلام الصدر والصداع.
وبيّنت الوزارة في تغريدة مزودة برسم توضيحي عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن زيادة جرعة الكافيين في القهوة عن 400 ملغرام يُصيب شاربها بأعراض الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب وصعوبة التنفس، إضافة إلى الصداع وآلام الصدر والهلوسة وفقدان التحكم في العضلات.
وحذّرت الوزارة في ردها على استفسارات بعض المواطنين من خلط الحليب بالقهوة؛ كون اندماج مادتي الكافيين والكازائين يُشكل مزيجاً يصعب هضمه، الأمر الذي يزيد من إمكانية الإصابة بقرحة في المعدة، داعيةً إلى تناولهما منفردين وعدم خلطهما في مشروب واحد.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج