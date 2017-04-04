تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر قيام مالك سيارة بإحباط سرقة سيارته من قِبل أحد اللصوص، بعد أن تمكن من القفز داخلها في اللحظات الأخيرة بعد انطلاق اللص بها.
وأظهر الفيديو سيارة في وضع التشغيل تقف بأحد الشوارع، قبل أن يتجه اللص نحوها ويركبها بعد التأكد من خلوها من قائدها، ليندفع مالك السيارة بسرعة نحوها ويتمكن من الركوب في المقعد المجاور لمقعد السائق في تصرف جريء استطاع إنقاذ سيارته من السرقة، فيما لم يشر متداولو الفيديو إلى مكان ووقت حدوث الواقعة وما إذا كانت الحادثة داخل المملكة أم في بلد مجاور.
وفق “أخبار 24”.
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