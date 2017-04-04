نجح الأطباء في مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض في إعادة بصر طفل هولندي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إجرائه 51 عملية جراحية فاشلة في أوروبا وأمريكا.
وذكر تقرير تلفزيوني بثته قناة “العربية” أن الطفل الهولندي “داني” أصيب بالعمى؛ حينما كان يبلغ من العمر عامين؛ بسبب مرض وراثي أدى لانفصال شبكة العين.
وأشار إلى أن أسرته حاولت بشتى الطرق معالجته؛ حيث خضع لـ 51 عملية جراحية في 4 دول أوروبية، وعلى يد جراحين كبار في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إصابة أسرته باليأس وخيبة الأمل.
وبيّن التقرير أن صديق الأسرة نصحهم بالسفر إلى المملكة وتجربة العلاج في مستشفى الملك خالد للعيون، وبعد خضوعه للعملية وعودته إلى هولندا بفترة قصيرة، استعاد بصره، وبات باستطاعته الرؤية بشكل طبيعي.
وفق “أخبار 24”.
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