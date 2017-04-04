علّق إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم، على الحملة التي انتشرت مؤخراً والمعنونة بـ”كوني حرة”، مُستنكراً الأهداف التي ترمي إليها الحملة، داعياً النساء إلى عدم الانسياق وراءها ومراعاة حدود الله.
وقال الشريم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “كوني حُرّة أمام مَن يريد تزوير حريتك، كوني حرة أمام مَن يريد أن تميلي ميلاً عظيماً، واحذري بيع حرية منحكِ الله إياها بحرية يدعو إليها أهل الشهوات”.وفق “أخبار 24”.
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