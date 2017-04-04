أسهم بلاغ من أحد المواطنين لشرطة محافظة المندق بمنطقة الباحة حول وقوع جريمة قتل بحق أحد الوافدين، بالإطاحة بالجناة، بعد أن شاهدهم في موقع الحادث يوم الجمعة الماضي.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد، أن شرطة المندق تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على جثة متحللة ومشاهدته مجموعة من الشباب في موقع الحادث، لتنتقل الجهات الأمنية والطب الشرعي إلى موقع الحادث.
وأضاف العقيد طراد أن الجثة كانت في بداية تحللها، وبعد جمع المعلومات والاستدلالات اتضح أنها تعود لوافد إفريقي، ليتم تمرير بلاغ عن الأشخاص المرجح تورطهم وضرورة البحث والتحري عنهم والقبض عليهم.
وأكد طراد أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالجناة في وقت قياسي، واتضح أنهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً، وبعد التحقيق معهم وسماع أقوالهم اعترف أحدهم بالجريمة ودل آخر على المسدس المستخدم فيها.وفق “أخبار 24”.
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