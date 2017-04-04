اعتدى مجهولون ملثمون على رجل أمن يعمل في شعبة التحريات والبحث الجنائي، أمس (الإثنين)، في محافظة الطائف بالضرب المبرح، وألحقوا به إصابات نقل على إثرها للمستشفى.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً في الحادث، لكشف دوافعه والبحث عن الجُناة بعد هروبهم، وفقًا لـ”سبق”؛ حيث تبين أن الشرطي برتبة وكيل رقيب، وكان قد أنهى عمله صباح أمس، وغادر إدارته، وتوقف عند إحدى محطات الوقود على الطريق الدائري المؤدي لجنوب الطائف في المنطقة الصناعية.
وعند خروجه من مركبته اعترضه 4 ملثمين، كانوا يتتبعونه في سيارة منذ خروجه من عمله، ومعهم عصي خشبية، ضربوه بها على ظهره ورأسه بشدة، حتى سقط على الأرض، وفروا هاربين، في مشهد صورته كاميرا أحد المطاعم القريبة من موقع الحادث.
ونُقل رجل الأمن المصاب للمستشفى، وتلقى العلاج من إصابات لحقت بظهره ورأسه ويديه، فيما أفاد بأنه لا يعرف الأشخاص المعتدين وليس بينه وبين أحد أي نوع من العداء أو الخلاف.
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