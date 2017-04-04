وثق مقطع فيديو تم تصويره داخل رحلة للخطوط السعودية تستعد للهبوط في مطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الرياض، قيام كابتن الطائرة بمصارحة الركاب بشفافية عن وجود مشكلة غريبة تمنعهم من الهبوط لأكثر من 30 دقيقة.
وقال الكابتن للركاب إنهم يبحثون عن “موقف” للطائرة في المطار، وقد أبلغوا إدارات المطار المختلفة بتأخرهم 30 دقيقة في انتظار موقف، دون أن يجدوا إجابة واضحة، حيث إن كل واحد منهم يقول إن أمر الموقف عند الآخر.
وأردف الكابتن: “حالياً غير قادرين على أخذ أي معلومة، ما حنا عارفين إيش اللي صاير للأمانة، لازم نكلمكم بصراحة أن فيه مشكلة، وللآن لا أحد يعطينا أي موقف، وكلمنا مدير العمليات الجوية وهو راح يتصرف”.
وفق “أخبار 24”.
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