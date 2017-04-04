اختار مدرب في الجيش الباكستاني توثيق الاحتفاء الذي يتلقاه من طلابه السعوديين الذين يدربهم ضمن التعاون العسكري بين المملكة وباكستان، عبر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام باكستانية.
وقام المدرب بتصوير لحظة سيره وسطهم في ساحات التدريب وهو يقوم بتوجيههم، ليتجمع الطلاب حوله بحماس واندفاع، مقبلين رأسه ومحتفين به، ومعبرين عن حفاوتهم وسعادتهم بحضوره.
وتداولت وسائل إعلام باكستانية مقطع الفيديو، كلقطة تعبر عن مدى التعاضد المتين بين البلدين الإسلاميين الشقيقين، ومتانة العلاقة العسكرية بين الجيشين.
وفق “أخبار 24”.
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