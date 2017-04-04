وثق مقطع متداول على مواقع التواصل بيع ديك بمبلغ 10 آلاف ريال، بعد مزايدة عليه من قبل الراغبين في شرائه.
وأظهر المقطع بداية فتح المزاد على الديك بمبلغ 5 آلاف ريال، وارتفع السعر حسب المزايدين تدريجيًا، حتى وصل إلى مبلغ 10 آلاف ريال، فيما بدا الديك المبيع من النوع العادي، وكان يقف في قفص حديدي.
واختلف المتابعون للمزاد، الذي أقيم في الجموم بمكة المكرمة، حيث انتقد عدد منهم السعر المبالغ فيه للديك، واصفين من اشتراه بأنه غير مسؤول، إلا أن آخرين دافعوا عنه بأن هناك طيورًا وأغنامًا وغيرها تصل أسعارها لأكثر من ذلك.
وفق “أخبار 24”.
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