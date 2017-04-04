طرحت وزارة النقل سؤالا على حسابها بموقع “تويتر”، عن المشاكل التي تواجه المستأجر في شركات تأجير السيارات، لتنهمر أجوبة المواطنين والمقيمين بكثافة، معبرين عن اعتراضات كثيرة.
وكتبت الوزارة امس (الاثنين) تغريدة جاء فيها: “ماهي المشاكل التي تواجهكم مع شركات تأجير السيارات؟”، في حركة لجأت إليها الوزارة لتكثيف التواصل مع المستفيد.
وجاءت أكثر ردود المستفيدين من مواطنين ومقيمين معترضة أولا على غلاء الأسعار التي تفرضها بعض شركات التأجير، وتتفق فيما بينها ليكون السعر موحدا.
وركز المستفيدون أيضا على جزئية قلة نظافة السيارات، حيث إنه من النادر، بحسب تعبيرهم، العثور على سيارات نظيفة في شركات التأجير.وفق “أخبار 24”.
كما سجلوا اعتراضا كبيرا على نظام تحديد الكيلومترات المسموح بها أثناء القيادة، عوضا عن جعلها لامحدودة.
ماهي المشاكل التي تواجهكم مع شركات تأجير السيارات؟
— وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) April 3, 2017
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