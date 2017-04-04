اختتمت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج «جذا»، أمس الأحد، الفعاليات التي أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، تحت مسمى «لنسعدهم»، وامتد نشاطها طيلة يومين، في ظل حضور لافت من النساء والأطفال.
وشهدت الفعاليات مشاركةً متميزةً من فريقي «روح الإنسانية» و«ملاذ» التطوعيين اللذين قدما على المسرح المُعَّد أنشطةً ترفيهيةً وتفاعليةً لاقت الإعجاب، فيما خُصصت أماكن للأسر السعودية المنتجة التي عرضت أمام الحضور العديد من أعمالها، في الوقت الذي أولت فيه «جذا» الجانب التوعوي والتثقيفي اهتماماً خاصاً ووزعت في هذا الصدد كميةً كبيرةً من النشرات والمطويات حول مختلف شؤون ذوي الإعاقة.
يذكر أن فعاليات «لنسعدهم» نُظمت برعاية من مجموعة العيادات المتقدمة (السنية)، واحتضنها مقر مدارس المطورون العالمية.
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