تعرض سائق فريق الحرس الملكي صالح العبدالعالي وملاحه محمد النعيم لحادث انقلاب على متن سيارتهما خلال مجريات المرحلة الأولى من رالي حائل نيسان 2017، التي تصدرها السائق فارس المشنا.
وأوضح العبدالعالي أنه كان يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة عندما تعرض لحادث الانقلاب، مؤكداً أنه خرج مع ملاحه سالمَين من الحادثة.
وشهدت المرحلة الأولى من السباق انسحاب أبرز المرشحين للفوز باللقب السائق يزيد الراجحي، بسبب مشكلة في محرك سيارته هامر، كما انسحب المرشح الأبرز الثاني الإماراتي راشد الكتبي وملاحه علي ميرزا، وكل من محمد التُويجري الذي أخفق في الانطلاق، وأحمد القشعمي، وعبدالله الكُتبي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج