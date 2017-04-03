وافق مجلس الوزراء على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم ( 1438 / 1439هـ ) للطلاب والطالبات الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 17 / 6 / 1428هـ من 19 / 12 / 1438هـ ، ليكون يوم الأحد الموافق 26 / 12 / 1438هـ.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
فن اختيار شريك الحياة …
سعد بن سليمان الفريخ1330 0
محافظة الدلم..أمال تتجدد
د. هلال العسكر1932 0
الخدمات الطلابية في الجامعة ….ورؤى المستقبل !
مشعل الشهراني1638 0
أهازيج أمي ….
حصة العنزي7686 3
أهرامات النوبة في السودان
سعد بن سليمان الفريخ8974 0
( ضرورة وليست موضة !! )
إبراهيم العُمري14756 0
الوزراء يوافق على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم
لا يوجد وسوم
0 273
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884920860.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج