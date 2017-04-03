علمت مصادر عن استدعاء الهلال والنصر وعوض خميس وغرم العمري من قبل الاحتراف التابعة لاتحاد القدم وذلك لحضور جلسات إضافية الأحد المقبل.
وكان الدولي خميس قد وقع لصالح الهلال لمدة 3 أعوام مقابل 13 مليون و500 ألف ريال، فيما استلم مقدم عقد يبلغ 6 ملايين ريال.
وبعد 10 أيام من العقد الأزرق، تراجع صاحب الـ28 عاماً، ومدد عقده رسمياً مع النصر في قضية أثارت الشارع الرياضي كونها تخالف القوانين الرياضية.
وفي أواخر فبراير الماضي، أجرت لجنة الاحتراف تحقيقها في حادثة توقيع عوض خميس لناديي الهلال والنصر من خلال عقدين مختلفين؛ حيث طلبت إدارة الاحتراف من ناديي الهلال والنصر واللاعب عوض خميس ووكيله غرم العمري تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيع اللاعب وفق “عين اليوم”.
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