تكشفت أسرار جديدة حول عدم مشاركة حسين عبدالغني -قائد فريق النصر- مع الفريق في مباراته الأخيرة أمام الهلال في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين التي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل، حيث تبين أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من اللاعب مغادرة الفندق الذي أقام فيه النصر قبل المباراة.
ووفقًا لنص الحوار الذي نشرته صحيفة “الرياضية”، فإن كارتيرون تقابل مع عبدالغني في بهو الفندق عشية المباراة، وقال له إنه لن يشارك في المباراة، ولن يجلس على مقاعد البدلاء لأنه لا يحتاج إليه.
وعلى الرغم من أن كلمات المدرب الفرنسي كانت قاسية بالنسبة لعبدالغني، إلا أن قائد الفريق النصراوي تمالك نفسه، وسأل المدرب عمن يقف خلف قرار إبعاده، هل هو الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي أم اللاعبون، أم أنه قرار فني منه، فأجاب كارتيرون بأنه هو من اتخذ قرار إبعاده عن المباراة، ولم يؤثر عليه أي شخص قبل اتخاذ القرار، لذلك عليه أن يغادر الفندق.
جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إبعاد حسين عبدالغني عن فريق النصر، حيث كان الكرواتي زوران ماميتش -المدير الفني السابق- قد اتخذ قرارًا مماثلا، ولم يعد حسين عبدالغني للفريق إلا بعد رحيل المدرب للعمل في الدوري الإماراتي.
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