وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم، كما أقرَّ منح علاوة لضباط الطائرات المقاتلة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس أقرّ تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم (1438 / 1439هـ)، ليكون يوم الأحد 26 ذي الحجة 1438، بدلاً من 19 ذي الحجة.
من جهة أخرى، أبان الوزير الطريفي أن المجلس وافق على تعديل المادة (62) من نظام خدمة الضباط، لتكون بالنص الآتي:
أ – يستحق الضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة -زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة 35% من راتبه الأساسي.
ب- تكون العلاوة -المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- بنسبة 60% للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفّاثة.
ج – يوقف صرف العلاوة -المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع.وفق “أخبار 24”.
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