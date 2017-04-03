أقدم مواطن “عشريني” يعمل موظفا في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض على إطلاق النار على زميل له في العقد الثالث من العمر فأصابه.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة الدرعية تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادثة إطلاق نار في أحد المكاتب الإدارية بمستشفى الملك خالد الجامعي، نتج عنه إصابة موظف سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر وحالته مستقرة.
وأضاف أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة قامت بالانتقال الفوري لموقع الحادث وباشرت إجراءات الضبط الجنائي، حيث تم ضبط الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويعمل موظفا إداريا في نفس المستشفى، وبحوزته سلاح ناري (مسدس) غير مرخص بداخله طلقتان حيتان.
وأبان الناطق الإعلامي أنه تمت معاينة مسرح الحادث من قبل المختصين، وعُثر على أظرف فارغة ومقذوف ناري تعود للسلاح المضبوط، مشيرا إلى أن الجاني أقر بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه لخلاف سابق بينهما، وتم التحفظ عليه وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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