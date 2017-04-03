أظهرت بيانات شركة “Mari Matic” العالمية، أن المسجد الحرام بمكة المكرمة يضم أكبر وأحدث نظام آلي لنقل النفايات بالعالم باستخدام ضغط الهواء، وتبلغ طاقته الاستيعابية 600 طن من النفايات في اليوم الواحد.
ويضم النظام، بحسب ما ذكرته الشركة التي نفذت المشروع، شبكة أنابيب تحت الأرض بطول 30 كلم، تعمل على جمع النفايات من 318 نقطة تجميع موزعة داخل الحرم المكي، وضخها إلى نقطة تجميع خارجية تقع على بعد أكثر من ميل من الحرم، ليتم نقلها بعد ذلك عبر الشاحنات إلى مكب النفايات.
وتم بناء هذا النظام لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفايات التي يخلفها الحجاج والمعتمرون خلال مواسم الحج، والعمرة، ورمضان، إذ يسهل النظام عملية تجميع النفايات وضخها للخارج، وهي عملية كانت ستصبح شاقة لأقصى الحدود بدون تطبيق هذا النظام.وفق “أخبار 24”.
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