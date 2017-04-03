أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم “الإثنين”، مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك غداة تأهل الأهلي عقب تجاوزه ضيفه وج.
وبحسب ما أعلنته اللجنة، يلتقي الفيصلي والأهلي على استاد مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة يوم الجمعة 12 مايو عند الساعة 8:50 مساءً، فيما يلتقي الهلال والتعاون يوم السبت 13 مايو عند الساعة 8:50 مساءً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.وفق “أخبار 24”.
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