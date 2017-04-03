بدأت ملامح سوق الانتقالات الصيفية تتضح، مع اقتراب الموسم الحالي الإماراتي لكرة القدم من نهايته، وتتركز الأنظار على البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الفريق الأول للكرة بالوصل.
وانتشرت أنباء مؤخرا، تفيد برغبة أكثر من نادٍ في الاستفادة من خدمات البرازيلي مع بداية الموسم المقبل.
ويتقدم نادي الهلال، قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ويتوقع أن يشعل الهلال، الصراع على نيل التعاقد مع اللاعب ليكون بديلا للاعبه إدواردو الذي بات في حكم المؤكد انتقاله لنادي نيس الفرنسي. ومن المتوقع أن يتقدم الهلال بعرض يصل إلى 16 مليون يورو، وهي قيمة مالية مرتفعة، سوف تدفع الوصل إلى التفكير جدياً في السماح للاعبه بالرحيل. بينما أبدى الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، رغبته في التعاقد مع اللاعب، لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل، ولكن لم يتم الكشف عن القيمة المالية المتوقع أن يصل إليها عرض العين.وفق “أخبار 24”.
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