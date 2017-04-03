عقد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي أمس الأحد اجتماعا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بحضور مدير عام الكرة المكلف طلال النجار وجدد الثقة بكارتيرون حتى نهاية الموسم، واتفقت الإدارة معه على ايقاف داخلي وسري لبعض اللاعبين لعدم انضباط بعضهم وانخفاض المستوى الفني للبعض الآخر.
وأكد المدرب الفرنسي أن أول لاعب سيتم ايقافه حتى نهاية الموسم هو الحارس عبدالله العنزي لعدم جديته في التدريبات الماضية وملازمته للعيادة الطبية معظم الأيام السابقة، وتشير المصادر أن قائمة المبعدين ستضم قائد الفريق حسين عبدالغني ولاعب الوسط أحمد الفريدي والمهاجم نايف هزازي.
وطالب كارتيرون رئيس النادي بضرورة تأمين بعض المرتبات المتأخرة للاعبين الذين لم يتسلموا سوى مرتب شهر واحد فقط منذ بداية الموسم الحالي، وأكد كارتيرون للإدارة الصفراء انخفاض الروح المعنوية للاعبين يعود الى عدم تسلمهم لحقوقهم المالية.
المدرب يؤكد أن العنزي سيكون أول المبعدين حتى نهاية الموسم
وتشير المصادر أن إدارة النصر ستفرض على هزازي عقوبة مالية بعد خروجه الإعلامي فور انتهاء مواجهة الهلال وإشارته إلى وجود أخطاء في النادي يعرفها كل الجمهور النصراوي وقالت مصادر “الرياض”: “السبب الرئيسي لخروج هزازي عن طوره بعد استبداله في مطلع الشوط الثاني يعود إلى عدم منحه الفرصة أسوة ببقية المهاجمين وإلى عدم استلامه حقوقه المالية.
من جهة أخرى أكد الأمير فيصل بن تركي للمقربين له من الادارة عدم تقديمه للاستقالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الرغم من المطالبات الكبيرة التي طالته في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي فور انتهاء مباراة فريقه أمام الهلال أول من أمس اضافة الى مطالباتهم له بالرحيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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