بارك المحترف السوري عمر السومة لجميع جماهير الأهلي على التأهل لدور الأربعة لملاقاة الفيصلي بعد الفوز الكاسح بسداسيه نظيفة مقابل لا شيء على ضيفه فريق وج ضمن الدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة ” المشعة ” .
وقال عمر السومة في حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) : الحمدلله على الفوز و التأهل مبروك لجماهيرنا الغالية وان شاء الله القادم أجمل .
ونجح عمر السومة للوصول للهدف رقم 100 بشعار الأهلي بأقل من ثلاث مواسم منذ قدومه من الدوري الكويتي وفق “النادى”.
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