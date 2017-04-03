قالت مصادر إن المواطن الذي أقدم على طعن ثلاثة باكستانيين بالقرب من ساحات الحرم المكي، سبق له أن اعتدى عدة مرات على أشخاص من ذات الجنسية، في أوقات متفرقة.
وأبانت أن الجاني درج على الاعتداء على الآخرين باستخدام آلة حادة ومن ثم يلوذ بالفرار، لافتة إلى أنه يعاني من مرض نفسي، وله سوابق تتعلق بالمخدرات.
وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة “عين اليوم” أن الجاني ذكر خلال التحقيق معه أن اعتداءه على الباكستانيين تم بسبب خلاف سابق بينهم، وهو ما نفاه المعتدى عليهم من خلال تأكيدهم بأنه ليست لهم أي معرفة سابقة بالجاني، مشيرين إلى أنهم فوجئوا به يتلفظ عليهم قبل أن يشرع في الاعتداء.
وأوضحت أن مركز شرطة أجياد بالعاصمة المقدسة أحال الجاني مع أوراق القضية لدائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق معه.
يذكر أن الجاني وهو في العقد الثالث من العمر قام بطعن الباكستانيين الثلاثة بسكين خلال تواجدهم بشارع المسيال، وقد تمكنت القوة الخاصة لأمن الحرم من القبض عليه، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وقد غادروا بعد تلقي العلاج من إصابات بسيطة لحقت بهم.
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