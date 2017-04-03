حصل مبتعثون ومبتعثات بأمريكا على المركز الخامس بين دول العالم في برنامج المطابقة الطبية الأمريكية “الماتش”العام 2017، ونالوا مقاعد لهم في أكبر المستشفيات والمراكز الطبية الأمريكية.
وسجل المبتعثون والمبتعثات بالولايات المتحدة للعام الخامس على التوالي حضوراً فاعلاً من حيث النوع والكم في برنامج المطابقة “الماتش”، حيث حصل 64 منهم على مقاعد بهذه المستشفيات والمراكز، وذلك في عدد من التخصصات النوعية في مجال الطب.
وقد عبر سفير المملكة بواشنطن الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي خلال الاحتفال الذي نظمته الملحقية الثقافية بالمبتعثين والمبتعثات المتفوقين عن تفاؤله بما سيحققونه في المستقبل، مضيفاً أن ما حققه هؤلاء نجاح كبير قد لا يشعر به الناس.
من جهته، أبان الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد العيسى أنه في أعوام ماضية لم يكن هناك وجود لاسم المملكة في برنامج المطابقة الأمريكية، والآن أصبحنا في المركز الخامس بين الدول، وذلك بفضل اهتمام الدولة ودعمها اللا محدود للمبتعثين في مجال الطب على وجه الخصوص.وفق “أخبار 24”.
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