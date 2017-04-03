كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 61411 عاملاً وعاملة استفادوا من موقع “مساند” للعمالة المنزلية، منهم 40750 سجلوا سيرهم الذاتية، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي الأخير (2016م)، والذي أشار إلى أن طلبات الحصول على تأشيرة عمالة منزلية بلغت 1,089,342 مليون طلب.
وأوضح التقرير أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في النظام بلغ 605، في حين بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين 600 ألف مواطن، بينما تجاوز عدد متصفحي الموقع أكثر من 9 ملايين شخص.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن “مساند” المنصة الإلكترونية الوحيدة لتحقيق أعلى درجات الرقابة والتحكم، من خلال ربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة.
وأضافت الوزارة أن “مساند” يعتبر نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل، وعمال الخدمة المنزلية، ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.
ووفقاً لتقنيات النظام، بلغ عدد المستفيدين من خدمة التعاقد الإلكتروني 2194 مستفيداً، بينما بلغ عدد الدورات التدريبية الموجهة لمستخدمي النظام 53 دورة.
ويقدم موقع مساند لعملائه العديد من الخدمات كخدمة التعريف بالحقوق والواجبات، وخدمة الإصدار الآلي للتأشيرات، وخدمتي التعاقد والتوثيق الإلكتروني، وغيرها.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم في إجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم في التحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
يذكر أن برنامج (مساند) أطلقته الوزارة في 15 جمادى الأولى 1435هـ، الموافق 16 مارس 2014 ليتيح لعملائه التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة، وغيرها من الخدمات، وبالإمكان الاستفادة من خدمات الموقع بزيارته على الرابط التالي: https://www.musaned.gov.sa/.
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