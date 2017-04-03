سعد بن سليمان الفريخ

سعد بن سليمان الفريخ

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“العمل والتنمية الاجتماعية”: 61 ألف عامل وعاملة منزلية استفادوا من “مساند”.. و40 ألف سيرة ذاتية بالموقع