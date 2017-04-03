توفي الشاعر والكاتب الصحفي ثامر الميمان اليوم “الإثنين” بعد معاناة من المرض، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسيوارى الثرى في مقبرة المعلاه.
وكان الميمان قد أدخل الشهر الماضي مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة إثر تعرضه لجلطة في الدماغ.
ويعد الميمان من أشهر الكتاب الصحفيين السعوديين، حيث اشتهر بعموده الصحفي “رزقي على الله” الذي كتب به في أكثر من صحيفة محلية.وفق “أخبار 24”.
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