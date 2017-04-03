إنا لله وإن اليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله عبدالرحمن بن محمد العنزي ” ابو ريان ”
وسيصلى على المغفور له بأذن الله في جامع الملك عبدالعزيز بعد صلاة العصر اليوم الأثنين ، ولاحول ولاقوة الإ بالله .
والخرج اليوم تقدم العزاء لذوي الفقيد وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .
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ابو ريان .. عبدالرحمن العنزي في ذمة الله
ابو ريان .. عبدالرحمن العنزي في ذمة الله
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
إنا لله وإن اليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله عبدالرحمن بن محمد العنزي ” ابو ريان ”
إنا لله وإن اليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله عبدالرحمن بن محمد العنزي ” ابو ريان ”
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