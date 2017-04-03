حصل ابن الخرج وصاحب مراح المدمرات محمد بن ناصر الهذيلي على المركز الأول بفئة الجذع من النعيم بمهرجان نخبة النخبه بمهرجان مليجه على مستوى الخليج .
محمد الهذيلي أسم تميز بين كبار المربين للاغنام له بصمه قويه صارع وشق طريقه حتى استطاع ان يبرز ويلمع صيته على الساحه .
اشتهر بأنه يقتنص من الحلال أندره دون ان تكون الماده والسعر عائقا يقف أمامه واختير أحد أعضاء لجان التحكيم بمهرجان الخرج وأيضا بمهرجانات اخرى لتقييم نوادر الاغنام .
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