يقيم مركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج مساء يوم الاثنين القادم الموافق 13/07/1438هـ 10/04/2017م دورة مجانية بشهادة معتمدة ” استراتيجيات التخطيط” لمدة يوم واحد من الساعة الـ5 وحتى الساعة الـ9 مساءاً ,الدورة تقام لكل الجنسين (رجال وسيدات ) ولجميع فئات المجتمع حيث تقام بقاعة التدريب وسيتم نقل الدورة للسيدات عن طريق البث المباشر .
تتكلم الدورة عن وضع الخطط الاستراتيجية ومراحل صياغة الخطة الاستراتيجية ولماذا نخطط وما أهمية التخطيط الاستراتيجي وهل نكتفي بالتخطيط في البداية , ما فائدة التخطيط ,كيفية وضع رؤية واضحة وواقعية للمنظمة تتضمن الوجهة المستقبلية لها والأهداف والآمال والطموحات التي تسعى المنظمة لتحقيقها على أن تكون بعيدة المدى و عوامل فشل التخطيط الاستراتيجي وما هي مستويات التخطيط الاستراتيجي .
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