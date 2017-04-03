أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي نصدور موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتقديم اختبارات مدارس التوأمة في الحد الجنوبي؛ دعماً لتنظيم الاختبارات النهائية وتسهيلاً على الطلاب والطالبات.
ونشر العصيمي من خلال حسابه على موقع “تويتر”، جدولاً يوضح إغلاق أعمال مدارس التوأمة للمرحلة الابتدائية يوم الخميس 1438/8/15، على أن تكون بداية الاختبارات في مدارس التوأمة للمرحلة المتوسطة يوم الأحد 1438/8/17.
وبيّن الجدول أن أعمال الاختبارات ستنتهي في تلك المدارس وتبدأ إجازة الكادر التعليمي والإداري فيها يوم الخميس 1438/8/29، كما ستكون بداية الاختبارات في مدارس التوأمة للمرحلة الثانوية يوم الأحد 1438/9/2، وتنتهي الأعمال في تلك المدارس وتبدأ إجازة الكادر التعليمي والإداري فيها يوم الخميس 1438/9/13.وفق “أخبار 24”.
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