توفي مريض بالقلب أول أمس (السبت) عقب تدهور حالته الصحية وإدخاله العناية الفائقة بمستشفى الخفجي، وذلك بعد 4 أيام من مناشدة ذويه مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية نقله لمركز متخصص لعلاج القلب بمدينة الدمام.
وكان ابن المريض محمد السبيعي ويدعى عبدالله، قد أوضح وفقاً لـ “عكاظ” أن رفض صحة الشرقية نقل والده هو عدم توفر سرير في مركز سعود البابطين للقلب في الدمام، مبدياً أسفه لعدم نقله منذ اليوم الأول لدخوله مستشفى الخفجي؛ حيث كانت حالته تسمح بنقله لأنه كان في كامل وعيه.
في حين نفت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي مطلق الجلعود ما ذكره ابن الفقيد، مشيراً إلى أن عدم النقل لم يكن بسبب عدم توفر سرير في المركز.
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