توفي رجل في محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة أمس (الأحد)، أثناء حضوره جلسة قضية خلع ضده، الأمر الذي جعل الزوجة تدخل على القاضي وهي تصرخ، وتؤكد أنها سامحت زوجها.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أنه بينما وجه القاضي أسئلته للزوج في قاعة المحكمة بخصوص دعوى الخلع، إلا أن الزوج لم يستجب لحديثه وبمعاينته وجدوه فاقداً الوعي تماماً، وحينما حضر المسعفون أكدوا أنه فارق الحياة قبل 20 دقيقة.
وأشارت المصادر إلى أن الزوجة أصيبت بانهيار عصبي وتعالت صرخاتها مع أطفالها من هول الصدمة، فطلبت الدخول عند القاضي، فقالت له: “أشهدكم الله أني سامحته في الدنيا والآخرة”.
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