وثق مواطن من خلال مقطع فيديو صوره، وجود مستشار وزير الدفاع والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، في أحد النوادي الرياضية يمارس الرياضة، بعيداً عن الأجواء الرسمية والسياسة والمعارك الدائرة.
وأظهر الفيديو الذي لم يُشِر مصوره إلى مكان ووقت تصويره، اللواء عسيري داخل صالة “جيم” ويقف مبتسماً بجوار شاب؛ حيث أبدى الشاب سعادته برؤيته، وقدم له التحية.
ولقي الفيديو تداولاً بين عدد من المغردين على موقع “تويتر”، الذين عبّروا عن حبهم وتقديرهم للواء أحمد عسيري، خاصة بعد واقعة محاولة الاعتداء عليه الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن.
وفق “أخبار 24”.
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