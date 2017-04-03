أبدى عدد من عملاء مجموعة “سامبا” المالية تخوفهم من الوقوع تحت طائلة عمليات احتيال، بعدما وردتهم رسائل نصية من البنك تفيد بخصم مبالغ مالية من حساباتهم، في ظل تعطل الخدمات الإلكترونية للمجموعة، وعدم قدرة العملاء على الدخول إلى الموقع للتأكد من صحة الخصومات.
وطالب عدد من العملاء على موقع “تويتر” الجهات المختصة بالتحقق من الأعطال التي تتعرض لها المجموعة، والوقوف على إجراءات خصم المبالغ المالية من حساباتهم، وتعويض العملاء.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد أكدت الجمعة الماضية أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه مجموعة “سامبا”، بعد تعثر تقديمها للخدمات المصرفية لعملائها، موضحة أنها لم تجد أي اختراق إلكتروني لأنظمة المجموعة، وأن الخلل ينحصر في أنظمتها التقنية.وفق “أخبار 24”.
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