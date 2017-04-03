قضت المحكمة الجزائية بجدة بمعاقبة مواطن بالحبس 16 شهراً وجلده 100 جلدة، وذلك لانتحاله شخصية أمير والاحتيال على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ نصف مليون ريال.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لـ “عكاظ”، إلى تقديم مواطن دعوى ضد شخص احتال عليه وحصل منه على نصف مليون ريال نظير تأمين وظيفة له، لتأمر المحكمة بإحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستجوابه؛ حيث أقر بحصوله على أموال زاعماً أنه قصد منها التجارة في أوروبا الشرقية.
وادعى المتهم أنه أعاد جزءاً من الأموال، إلا أن خصمه قدم محادثات عبر برنامج “واتسآب” ورسائل بريدية تدعم موقفه، واستمعت المحكمة إلى كل الدفوع وانتهت إلى إدانة المتهم بانتحال شخصية أمير والاحتيال على مواطن.
وأصدرت المحكمة حكماً بحبس الجاني عاماً؛ حيث اعتبرت ما أقدم عليه فعلاً محرماً وأكلاً للمال الحرام، وقررت حبسه 4 أشهر إضافية تعزيراً له مع جلده 100 جلدة، وأخذ التعهد عليه بلزوم طريق الاستقامة والبعد عن المحرمات والشبهات.
ورغم اعتراض المتهم على الحكم، إلا أنه أصبح نافذاً واجب التنفيذ واكتسب صفة القطعية، بعد تدقيقه وتأييده من قِبل محكمة الاستئناف.
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