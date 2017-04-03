روى الشيخ عائض القرني قصة لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق، كاشفاً عن أمر طلبه منه.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “الثامنة” مساء أمس (الأحد)، رداً على سؤال حول مَن الذي قارن بين عقلك وعلمك؟، فأجاب قائلاً: “إن الملك سلمان هو الذي يملك ملفي بالكامل”.
وتابع القرني: “إن خادم الحرمين طلب مني أن يكون العقل لديّ مثل ما أملك من العلم الكثير”، معترفا بأن كل إنسان يخطئ، سائلاً الله الهداية.
وفق “أخبار 24”.
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