قضت محكمة جنايات دبي بالسجن مدى الحياة على ثلاثة مهربين، أحدهم سعودي، والغرامة 100 ألف درهم لكل منهم، حاولوا تهريب 4 ملايين حبة من الأمفيتامين المخدر في سيارة إلى داخل المملكة.
وكانت شرطة المخدرات في دبي قد دست أحد الشرطيين على المهربين، وكلفته الاتصال بهم، فيما حضر السعودي إلى دبي للترتيب مع الثنائي السوري لتهريب الحبوب المحظورة في سيارة مستأجرة ومحاولة إدخالها إلى المملكة.
وشهد ضابط المخدرات أن المتهم السعودي، البالغ من العمر 43 عامًا، اعترف بأن دوره هو التنسيق مع السوريين وتهريب المخدرات إلى السعودية، وفقًا لـ “قلف نيوز”، وأنه كان معه شريك سعودي آخر إلا أنه سُجن في المملكة، إلا أن المتهم عاد وأنكر كل ذلك أمام المحكمة.
وأضاف الضابط أن كمية من المخدرات وُجدت في السيارة، فيما اعترف المتهمون بوجود باقي الكمية مخبأ في إمارة “العين”، وأن المتهم السعودي اعترف له بأنه كان على وشك كسب 30 مليون ريال من بيع تلك الكمية المهربة.
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