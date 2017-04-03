تَوَصَّلَتْ دراسة حديثة إلى أن تناول الشاي الأحمر له فائدة هامة هي الوقاية من مرض السُّكَّرِيّ، وتَوَصَّلَ الباحثون إلى أن أوراق الشاي بأنواعه المختلفة تحتوي على مكونات تمنع امتصاص الدم للسكر؛ ما يساعد على خفض نسبة الجلوكوز إذا تم تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكروز مع الشاي.
ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “آسيا باسيفيك كلنيكال نيوتشرن”، وأَفَادَتْ نتائجها بأن تناول الشاي يساعد على تقليل ارتفاع الجلوكوز بالدم بشكل مفاجئ.
ووَفْقَاً لهذه النتائج يساعد تناول الشاي بانتظام على تقليل مخاطر الإصابة بالسُّكَّرِيّ. لكن تناول الشاي يعيق بدرجة ما امتصاص الجسم للحديد؛ لذا يُنْصَح بتناول المزيد من مصادر فيتامين “سي” ضمن الوجبات لقدرة الفيتامين على تحسين امتصاص الحديد، وتناول الشاي باعتدال دون إضافة السكر إليه.وفق “تواصل”.
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